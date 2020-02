Carlos Vílchez espera que Jean Deza deje las juergas y no lo boten de Alianza Lima

El ‘investigador’ del programa ‘La máscara’, Carlos Vílchez, lamentó que el equipo de sus amores, Alianza Lima esté pasando un momento crítico, tras las constantes juergas del pelotero Jean Deza junto a la modelo Shirley Arica, que han sido expuestos en el programa de Magaly Medina.

El humorista espera que la joven promesa del deporte rey, recapacite y no tire al tacho su carrera futbolística. “Siempre se han sabido cuidar son deportistas, pero a las finales son muchachos, quieren salir, cuando todos hemos sido jóvenes alguna vez te pica por salir. Yo sé que el deportista no debe hacer eso, a mí me duele porque soy aliancista nato, y eso lo sabe todo el Perú entero y parte de Sudamérica. Habrá que esperar a que recapacite. Creo que todavía le siguen dando la oportunidad y hay que cambiarlo al chico porque la señora (Magaly Medina) está que lo busca”, comentó Vílchez.

Al ser consultado sobre algún consejo para el pelotero, la figura de Latina usó el humor para salir bien librado. “No le puedo dar consejos (que él haya usado) porque nunca van a aprender”, finalizó entre risas. (J.Aspilcueta)