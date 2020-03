Carlos Tubino: “Nunca he tenido socios en el Congreso, menos ha existido una alianza Apro-Fujimorista”

El excongresista por Fuerza Popular, Carlos Tubino, utilizó sus redes sociales para responderle a Pedro Cateriano, quien lo cuestionó por presuntamente apoyar a la integrante de la Comisión Permanente, Luciana León.

“Sería interesante conocer la opinión del congresista disuelto, Carlos Tubino, sobre la conducta de su ex socia política Luciana León. Él avaló sumisamente la persecución que ella emprendió por consigna de su malogrado líder, contra inocentes oficiales del Ejército del Perú y Fuerza Aérea del Perú”, indicó Cateriano a través de su cuenta de Twitter.

Tras dicha acusación, Tubino no dudó en contestarle asegurando que nunca ha tenido socios en el Congreso. “Menos ha existido una alianza Apro-Fujimorista. Tampoco he avalado acusaciones a integrantes de nuestras FFAA. El caso de Pedro Cateriano es diferente, un político depredador, que como es lógico cosecha tempestades, que no se camufle en las FFAA”.