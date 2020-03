Carlos Moreno: “Los Leguía no están facultados para prometer ninguna instalación de Universitario al Gobierno”

El último jueves 19 de marzo, Universitario de Deportes confirmó que puso a disposición sus instalaciones (Campo Mar U, Estadio Lolo Fernández y Estadio Monumental) ante el Gobierno Peruano para tratar casos de coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, los problemas administrativos que atraviesa el cuadro “crema” afectarían la medida tomada por la administración de Raúl Leguía. Ahora, Carlos Moreno salió al frente a manifestarse sobre la intención comunicada por Jean Ferrari y sostuvo que los Leguía no están facultados para prometer ninguna instalación de Universitario al Gobierno.

“Tengo que aclarar que, si bien nuestra administración está dispuesta a apoyar al gobierno para combatir esta pandemia del coronavirus, en estos momentos no tenemos el uso de las sedes porque hasta ahora los Leguía no han cumplido con entregarlas. Por tanto, esta gente no está facultada para prometer ninguna instalación ya que no son más administradores concursarles”, señaló Moreno en entrevista con Radio Ovación.

“Más allá de ello, nosotros estamos llanos para ayudar y combatir este virus. El club Universitario está en total disposición de las principales autoridades”, finalizó el representante de GREMCO.