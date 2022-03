Carlos Mesía sobre adelanto de elecciones: “La propuesta de Sagasti me parece antidemocrática”

El expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, se manifestó acerca de la iniciativa planteada por el exmandatario, Francisco Sagasti, de adelantar las elecciones generales, debido a los enfrentamientos que se registran entre los diferentes poderes del Estado. El exmagistrado consideró dicha propuesta como “antidemocrática”.

En esa línea, indicó que los personajes políticos que integran los diferentes poderes del Estado deben de empezar a cumplir con sus funciones e impulsar consensos para que trabajen a favor del país.

“La propuesta de Sagasti me parece antidemocrática. Es el mismo discurso de Vizcarra: ‘se van todos’. Creo que no se trata de que se vayan todos, sino de que se queden todos, que se designe a buenos ministros y que el Parlamento empiece a legislar, además que busquen articulaciones que permitan que los dos poderes no estén enfrentados, sino que cooperen”, declaró en Canal N.

También puedes leer: Patricia Chirinos: Pretenden manipular el voto de los congresistas para evitar la vacancia presidencial

Asimismo, consideró que la reforma constitucional que plantea el expresidente Sagasti “no obtendrá los 87 votos” en el Parlamento, debido a que no todos los congresistas estarán de acuerdo con el proyecto de ley que sería presentado para realizar un referéndum.

“Una vez planteada con las 75 mil firmas la iniciativa y cuando el Congreso la rechace, hay que reunir dos millones y medio de firmas, no es tan fácil”, manifestó.

Cabe señalar que, el último domingo 20 de marzo, el exjefe de Estado, Francisco Sagasti, propuso la recolección de 75. 600 firmas para adelantar los comicios. En esa línea, indicó que la población puede pedir “una modificación constitucional” a las autoridades del Congreso para impulsar dicha medida.

Más información: