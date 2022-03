Carlos Mesía: Pedro Castillo no puede anular indulto a Alberto Fujimori

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, no tiene la facultad de anular el indulto al exmandatario Alberto Fujimori, el cual fue otorgado por el ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 y declarado procedente por el pleno del TC este último jueves.

“¿Pedro Castillo puede anular lo emitido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski?] No, no es posible. (…) Las sentencias son sagradas y ya no pueden tocarse. Lo mismo sucede con el indulto, porque la Constitución señala que esta gracia presidencial tiene la condición de cosa juzgada. La propia corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el único que podía revisar [el indulto] es la justicia constitucional. Entonces, no puede [anular el indulto] el presidente Castillo”, dijo en entrevista para Exitosa.

De acuerdo con el exmagistrado del TC, el pleno de este órgano de justicia tampoco puede “anular la sentencia porque esta tiene la calidad de cosa juzgada”.

En otro momento, Mesía Ramírez consideró que el Gobierno debería permitir que el Tribunal Constitucional designe a su propio Procurador, a fin de este defienda la posición a favor del exmandatario Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Lo que quiere la Corte IDH es que el Estado Peruano le diga qué ha sucedido, cómo han votado y qué proponen. Acá hay un problema, porque el canciller César Landa y el premier Aníbal Torres ya han adelantado opinión en el sentido que no están de acuerdo con el fallo del TC, pero son ellos los que deben defender al propio TC”, explicó.

“Lo mejor sería que el Tribunal Constitucional nombre a su propio defensor“, agregó.

Indulto a Alberto Fujimori

El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad.

Cabe precisar que, el pasado 24 de diciembre de 2017, el entonces jefe de Estado, Pedro Pablo Kuzcynski, otorgó el indulto a Fujimori por razones humanitarias. Sin embargo, esta decisión quedó anulada por la Corte Suprema en el 2018.

Por su parte, el viceministro de Justicia de Perú, Juan Carrasco Millones, señaló que desde el Ejecutivo están coordinando acciones a tomar con el fin de anular el fallo del Tribunal Constitucional.

