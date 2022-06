Carlos Bustos molesto por viaje de Alianza Lima a Juliaca

El técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos, alzó su voz de protesta en la previa del duelo ante Deportivo Binacional a jugarse mañana y mostró su descontento, ya que consideró que no se puede jugar un partido tras un viaje de 14 horas. “Mañana (hoy) no podemos trabajar en ningún horario porque tenemos hacer un viaje con una logística desastrosa. No tenemos la posibilidad que nos escuchen, tenemos un viaje de 14 horas, en fin, hay que adaptarse”, comentó.

Luego, el estratega argentino dijo: “En la previa del partido ante Deportivo Binacional, quiero alzar mi voz y decir, que no se puede jugar un partido viajando 14 horas, los jugadores no son sardinas que se meten en una lata, los jugadores tienen que entrenar”.

Sobre Binacional, comentó: “Será un partido durísimo, ya que jugar en Juliaca es difícil. Ellos son un buen equipo, bien entrenados, sabemos que será complicado. No nos escuchan (en la FPF), o tomamos esta situación (viajar varias horas) o no viajen, imagínense esa forma de contestar”.

En cuanto a los refuerzos, Bustos fue claro: “Estamos enfocados en el cierre del Torneo Apertura, que aún tenemos chances de pelearlo, pero evidentemente no depende de nosotros”.

Como se sabe, el choque entre Binacional y Alianza Lima fue programado para mañana, a las 3:30 pm, en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

