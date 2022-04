Exministro Carlos Basombrío: “Ya no estamos ante una crisis de gabinete, sino de Gobierno”

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, aseguró que en estos momentos ya no existe una crisis dentro del Gabinete Ministerial sino del propio Gobierno, por lo que considera una falta de liderazgo por parte del presidente Pedro Castillo, y dijo no confiar en que ahora pueda lograr un cambio de rumbo.

“Creo que no hay ninguna posibilidad de que el señor Pedro Castillo a estas alturas uno pueda pensar que se va a transformar (…) Me parece muy importante decir que ya no estamos ante una crisis de gabinete, sino ante una crisis de Gobierno, una crisis de liderazgo presidencial”, sostuvo en una entrevista para Canal N.

En esa línea, recordó que desde inicios del mes de abril se pudo ver claramente el retorno de una crisis política, con tesis fiscal que coloca al mandatario como cabeza de una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los conflictos sociales a raíz del paro de agrario que dejó muertos y la declaratoria del toque de queda el 5 de abril por presuntos saqueos que iba a haber en Lima Metropolitano y Callao.

Ante ello, se dirigió al jefe de Estado para sugerirle que si aún tiene un “instinto de supervivencia” debería tomar en cuanta la permanencia del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, al señalar que “insulta a todo lo que se mueve y se declara admirador de Hitler y Mussolini”, lo cual no ayuda en mejorar su gestión.

Asimismo, consideró que entre lo los ministros que deberían ser reemplazados son Alejandro Salas de Cultura y Roberto Sánchez de Comercio Exterior, ya que da la impresión de que fuese una gabinete desunido.

“Simultáneamente creo que hay varios ministros que se ofrecen en la práctica para sustituirlo como son el de Cultura y de Comercio, me da la impresión que es un gabinete totalmente partido. La vicepresidenta (Dina Boluarte) desautoriza lo que hace el ministro de Salud (Jorge López). Cada vez que le preguntan a un ministro lo que dijo el premier dicen: ‘bueno pregúntenle a él’”, agregó.

