Carlos Basombrío: “La PNP se ha equivocado al hacer eco de la ‘Marcha por la Paz’, no es su rol”

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo este lunes que la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha equivocado al organizar la ‘Marcha por la Paz‘ debido a que no es su rol constitucional.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) ratificó lo que publicó ayer en su cuenta oficial de Twitter, donde escribió que “a la PNP no le toca hacer marchas”.

“Me ratifico plenamente en ello. Creo que la PNP se ha equivocado en hacer eco de ello, no le toca tener una decisión sobre marchas, incluso sobre valores fundamentales como la paz, porque también para el caso podríamos pensar luego por qué no [se marcha por] la democracia, libertad, vida o contra la discriminación, etc.? Ese no es un rol de Policía”, declaró en nuestro medio.

Basombrío agregó que en la actual situación es un “error adicional” pues podría interpretarse que un sector de la ciudadanía es convocada para marchar contra la misma, que, según precisó, están en su derecho mientras no generen actos de violencia. Sostuvo también que la Policía se expone a que la movilización en cuestión “sea un fracaso”.

Asimismo, consideró que el actuar de la institución policial sería inconstitucional. Explicó que se afectaría el principio de la no deliberancia de las fuerzas del orden, el cual, de acuerdo a su versión, es “no tener opinión sobre los temas políticos del país mientras estás con uniforme”.

“Tu opinión tiene un valor diferente de la que no tenemos el monopolio de las armas. Y con el monopolio de armas, la realidad y el Estado te impone, y la sociedad te exige, usarlas para el bien de la sociedad, entonces no puedes estar deliberando políticamente, el solo hecho de que haya un debate da cuenta que es un tema deliberante, hace que no corresponde”, expresó.

Aseguró que la promoción de la marcha le corresponde a a la Iglesia, sociedad civil, gobierno, partidos políticos, y a “todo aquel que no tenga el monopolio de las armas”.

En esa línea, refirió que la Policía y las Fuerzas Armadas “tienen que concentrarse” en su función fundamental, que es la garantizar, mantener y restablecer el orden interno, y más aún, continuó, “en este semana sumamente delicada”, en alusión al reinicio de las violentas protestas que dejaron al menos 28 fallecidos en el país.

