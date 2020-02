Carlos Barrientos Gonzales es el nuevo presidente de Petroperú 

Tras la renuncia de Carlos Paredes por los polémicos comentarios que emitió sobre la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, se conoció que el nuevo presidente de Directorio de Petroperú es Carlos Alfredo Barrientos Gonzales.

Barrientos Gonzales, quien venía desempeñándose desde el 5 de agosto de 2019 como Gerente General de Petroperú, cuenta con más de 23 años de trayectoria profesional en dirección general de empresas, habiendo ocupado posiciones de miembro del directorio, gerencia general, gerencias y jefaturas.

El funcionario es además Magister en Administración Estratégica de Empresas, por la Pontificia Universidad Católica del Perú; ha participado en el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura y en el “CEO Management Program” de la Northwestern University – Kellogg School of Management, en Illinois, EEUU.

Polémicos audios

El pasado viernes, el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ difundió la transcripción de un audio que corresponde al expresidente de Petroperú, Carlos Paredes. “(Le pedí) a mi gran amiga Toni (María Antonieta) Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable”, dice Paredes Lanatta.