Carlos Anderson sobre Repsol: “Tiene el deber moral de asumir su responsabilidad y no lo ha hecho”

El vocero de la bancada de Podemos Perú, Carlos Anderson, saludó la decisión del Ministerio Público de solicitar impedimento de salida del país por 18 meses contra el director ejecutivo de Repsol Perú, Jaime Fernández, con el fin de garantizar su presencia en las investigaciones por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.





“Me parece muy bien. Tenemos que proteger a las personas. Tenemos a la empresa, cuya responsabilidad se verá luego de las investigaciones, pero no podemos negar que tiene responsabilidad. El grado todavía no sabemos. Pero tiene también el deber moral de asumir su responsabilidad y no lo ha hecho, sino de manera selectiva y tardía”, declaró para La República.





“Hay una situación en la que miles de pescadores acostumbrados a darle una calidad de vida digna a su familia que ahora se han visto sometidos a recurrir a ollas comunes por algo en lo que no tienen nada que ver. Me parece bien que tengamos las protecciones necesarias para que se haga justicia. Hago un llamado para que Repsol deje de hacer cálculos y se ponga a trabajar en lo sucedido”, agregó.

Carlos Anderson calificó de “crimen ambiental” el derrame de petróleo ocurrido el último 15 de enero en el mar de Ventanilla y pidió que la empresa española se haga responsable de lo sucedido.

“Yo creo que es un crimen ambiental. Por supuesto. Y tenemos no solo uno, sino dos que nos deja un ecosistema herido de muerte. No es solo limpiar las playas y ya. En esos ecosistemas viven muchas especies y nosotros, seres humanos, vivimos también de eso. Es una tragedia“, puntualizó.

