Carlos Anderson confirmó su renuncia a la bancada de Podemos Perú

¡Atención! El congresista Carlos Anderson anunció este miércoles que en las próximas horas anunciará su renuncia a la bancada de Podemos Perú, luego de no haber recibir explicaciones necesarias por la cercanía de algunos miembros de la agrupación parlamentaria con el gobierno de Pedro Castillo.

“Yo estaba esperando que me dieran algunas satisfacciones acerca de esta cercanía demasiado estrecha (con el Gobierno), el utilizar alguna forma puestos y acceso al poder como moneda de cambio. Yo estoy muy lejos de esas cosas y no quiero pertenecer a una bancada de esta naturaleza. No se me ha dado ninguna satisfacción y estoy escribiendo (mi carta de renuncia) […] Prefiero estar solo que mal acompañado”, señaló Anderson.

Tras estas declaraciones, el economista señaló que no se unirá a ninguna otra bancada.

Comparto mi carta de renuncia a la bancada de Podemos Peru y anuncio que no me uniré a ninguna otra bancada pic.twitter.com/wG9vnnYJ8y — Carlos A. Anderson (@CarlosAnderso1) March 16, 2022



Cabe precisar que a inicios de semana, el legislador ya había precisado que se encontraba evaluando su permanencia en la bancada, luego de que se conociera que Enrique Wong había realizado hasta seis visitas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Se ha dado a conocer que el congresista Enrique Wong de Podemos, es muy asiduo a Palacio y a los ministerios. Les quiero decir que soy parte de una bancada, que no es oficialista. No voy a ser parte de una bancada oficialista (…). Si el movimiento es hacia el oficialismo yo no quiero estar en la bancada”, señaló Anderson en aquella oportunidad.

Cabe precisar que en la actualidad, Podemos Perú cuenta con 5 legisladores. De darse la salida de Anderson, no contarían con la cantidad mínima para formar una bancada parlamentaria.

