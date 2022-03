Carlos Anderson: Es ridículo considerar que el que no firma la moción de vacancia es un traidor a la patria

El congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, anunció este lunes que sí firmará la moción de vacancia presidencial que promueve Renovación Popular. Sin embargo, dijo que le parece ‘ridículo’ que se cuestione a los parlamentarios que opten por no respaldar la destitución presidencial.





Desde los exteriores del Parlamento, el legislador pidió a sus colegas de la oposición, conformada por Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, no “caer en el juego divisorio” y respetar la decisión del resto de congresistas.





“Mi voto nunca ha estado en duda, pero creo que es importante no caer en el juego divisorio de considerar que el que no firma (la moción) es un traidor a la patria, eso es ridículo”, declaró a Exitosa.

“Se debe respetar a quienes deciden no firmar la moción. Lo mío está bien claro, pero eso no me lleva a criticar a quienes no lo hagan”, añadió.

Recalcó que los parlamentarios no están sujetos a un mandato imperativo y emiten un voto a conciencia. “Vivimos en democracia”, acotó.

En ese sentido, Anderson dijo esperar que la moción de vacancia alcance los 52 votos para que se debata y así el presidente Pedro Castillo vaya al Palacio Legislativo a responder por cada uno de los cuestionamientos que recaen sobre su gestión.

“Debemos asegurar que haya el suficiente número de votos para que el presidente venga, esa es la visión. El presidente no puede seguir jugando a las escondidas…”, manifestó.

De otro lado, el congresista de Podemos Perú adelantó que no dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Aníbal Torres.

“El Perú se merece un Gabinete diferente, que sea paritario y que no tenga personas cuestionadas desde el primer día. Necesitamos un premier que sea de consensos, no a alguien que inicia su gestión acusando y abusando de su poder”, puntualizó.

