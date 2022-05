Carlos Anderson: “Desafortunadamente en el Congreso se está traficando votos por puestitos”

El congresista no agrupado, Carlos Anderson, reveló este martes que existen legisladores que traficarían votos a cambio de puestos en el Estado para allegados y que el promotor de estos presuntos delitos es el Gobierno que lidera el presidente Pedro Castillo.

“Desafortunadamente en el Congreso de la República hay casos en los que se está traficando votos por puestitos, por allegados, pero en realidad el gran promotor es el Ejecutivo. Evidentemente se necesitan dos partes: corrupto y corruptor. Ambos son absolutamente sancionables y cuestionables y no debería ser parte de la cultura política del país”, declaró a la prensa desde lo exteriores del Parlamento.

Anderson también insistió en que la salida de la crisis política es adelantar las elecciones generales, por lo que dijo apoyar con su firma el proyecto de ley que presentó recientemente su colega Susel Paredes para recortar el mandato del Ejecutivo y Legislativo en el 2023.

Además, consideró que la designación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a quien calificó de “agitador”, fue el peor error del gobierno de Pedro Castillo.

“Vamos a ver la interpelación, los votos y cómo se dan. Creo que de todos lo graves errores que ha cometido este Gobierno el peor ha sido nombrar al señor Aníbal Torres que es un agitador como premier”, expresó.

Finalmente, expresó su postura a favor de las interpelaciones al premier Aníbal Torres y ministros Alfonso Chávarry (Interior), Carlos Palacios (Energía y Minas) y Betssy Chávez (Trabajo), y aseguró que hay motivos de sobra para haber tomado dichas medidas.

“Yo he votado a favor de las cuatro interpelaciones. En vista de que no es tan sencillo interpelar a todo el gabinete, hay que interpelarlos uno por uno. En cada caso sobran razones. Estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que es estar fiscalizando detrás de ellos. Hay cosas que no podemos ignorar”, aseveró.

