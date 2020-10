Carlos Álvarez celebra su retorno a la televisión con “La Vacuna del humor, el especial”

El actor cómico, Carlos Álvarez, aseguró que hará un programa especial para sus seguidores, el cual será transmitido por Willax Televisión y se llamará “La Vacuna del humor, el especial”.



Álvarez comentó que está poniendo su mayor esfuerzo e invirtiendo todos sus recursos propios para llevar un programa de calidad. Además, aseguró que Willax no le está pagando por la realización del programa, pero que con la ayuda de su productora de televisión esperan poder continuar con las grabaciones.

“Se dio la ocasión, o de repente estoy vetado en los demás canales o no quieren mi humor político, no sé por qué será. Willax me ha permitido trabajar con toda libertad y autonomía posible”.

Asimismo, manifestó que decidió grabar solo un programa debido al difícil momento que venimos pasando en el mundo entero por la Covid-19, puesto que es difícil tener que estar cuidándose en todo momento para evitar un posible contagio que ponga en riesgo a su equipo de grabación.

“Es un solo programa porque es difícil salir al aire en esta circunstancia. Yo desde aquí mis respetos y mi comprensión a mis compañeros que están al aire con sus programas de televisión. Mis respetos a mi amigo Ernesto Pimentel, a la gente del Wasap de JB, porque salir en estas condiciones es muy difícil y más aún grabar en distintas locaciones, hemos conseguido hasta un helicóptero para hacer la parodia de Donald Trump“, dijo el humorista.

Finalmente, Carlos Álvarez invitó a todos sus seguidores a disfrutar el día sábado 10 de octubre a las 10:00 p.m el programa que ha preparado para alegrar y sacar una sonrisa a todos los peruanos.

