Carlos Adrianzén: “Lamentablemente no habrá nada alentador en el mensaje”

El economista Carlos Adrianzén dijo no esperar “nada alentador” del último mensaje presidencial de Martín Vizcarra y solo aguarda que el mandatario asegure la finalización de su mandato como lo prometió hace algunos meses: terminar el 28 de julio de 2021 e irse a casa. Según el especialista, el jefe del Estado es uno de los principales responsables de la mega recesión económica que vive actualmente el país.

“Espero que no sea un gobierno que se quiera quedar, ya hemos tenido bastante con la bravata del golpe (al disuelto Congreso) y que regrese la democracia. Lamentablemente no habrá nada alentador, pero decir que se va el 28 de julio será alentador. El responsable de esta megarecesión no es el virus, sino de él (del presidente)”, expresó Adrianzén.