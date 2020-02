Carla García sobre Vizcarra: “Vino de Canadá e irá a Canadá”

Carla García, hija del expresidente Alan García, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje con sus seguidores sobre una posible partida de Martín Vizcarra, al extranjero, al fin de su mandato presidencial. “ El Perú es la razón de ser de mi vida, no podría vivir en otro país No hay la más remota posibilidad que pueda buscarme la vida en otro lugar, aquí he trabajado de ingeniero desde que salí de la Universidad, he dado toda mi experiencia y lo seguiré haciendo”, indicó en su momento Vizcarra.

Sin embargo, García Buscaglia fue más tajante. “Vino de Canadá e irá a Canadá”, publicó la primogénita del exmandatario refiriéndose al posible encarcelamiento de Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción. En otro momento del diálogo de la entrevista con un medio local, Vizcarra aclaró este tema. “El presidente aseguró, además, que no está involucrado en ningún acto de corrupción. “Es absolutamente imposible que me relacionen con un codinome, porque no he tenido ninguna relación con toda esta corrupción, es imposible”, manifestó.

Vino de Canadá e irá a canadá. https://t.co/4MQdJ6m7Pl — carla garcía b 💚 (@esquinabaja) February 19, 2020

Cabe recordar que la hija de Alan García es una usuaria muy activa en redes sociales, y no escatima en criticar a personajes de la escena política nacional, incluyendo al mismo jefe de Estado.