Carla García arremete contra Ollanta Humala y lo tilda de “payaso”

Carla García, hija del expresidente Alan García, utilizó sus redes sociales para arremeter contra Ollanta Humala, quien afirmó que “la violencia y las calumnias han sido las herramientas tradicionales del alanismo y el fujimorismo”.

“El capitán Carlos demostrando ser tan payaso como su colega Arturo”, se refirió García sobre Humala.

Además, Carla cuestionó la originalidad de los tuits, ya que según ella podría escribirlo él o su esposa Nadine Heredia, “que como sabemos no solo es el cerebro en esa pareja sino también los ovarios, porque de lo otro no hay”, agregó.

