En entrevista para Exitosa, el cardenal Pedro Barreto señaló que el país atraviesa una “situación intolerable”, debido a los enfrentamientos entre poderes del Estado y por las investigaciones que pesan sobre el presidente de la República, Pedro Castillo.

“La situación es intolerable; estamos en una situación de angustia, de desconcierto y de desgobernabilidad y esto se está prolongando por más de trece meses. Esto deteriora a una sociedad que está muy preocuopada”, dijo en Hablemos Claro.

También puedes leer: Ministro Salas: “El presidente está convencido que todo se aclarará y que el proceso debe seguir su curso”

“Nunca antes un presidente ha estado seriamente cuestionado por actos de corrupción. En ese sentido, todos los obispos del Perú manifestamos con claridad que hay que buscan un consenso entre todos los sectores sociales para una transición política”, precisó en referencia al pronunciamiento que realizó el sector este último fin de semana.

Para Barreto, la salida a la crisis política debe estar encabezada por la sociedad civil. Mencionó que la población tiene que “hacer sentir su derecho” frente al Poder Legislativo y el Ejecutivo.

“La salida democrática está en manos de la sociedad civil. (…). La sociedad civil ya está despertando y tiene que hacer sentir su derecho. El poder está en la sociedad no en las autoridades”, expresó.

Propone reforma política

En otro momento, el cardenal Pedro Barreto indicó que un eventual adelanto de elecciones no solucionará la actual crisis política. En esa línea, indicó que se debe realizar una reforma política para evitar que los actores relacionados con actos de corrupción vuelvan a tomar el poder.

“Una transición política implica el adelanto de elecciones, pero no se trata de eso simplemente. Si los elegidos no tienen una actitud distinta a la que normalmente tienen el Ejecutivo y Legislativo, de creerse dueños del país, no vamos a cambiar“, agregó.

Mira el video

🔴🔵Pedro Barreto: “Nunca antes un presidente ha estado seriamente cuestionado por actos de corrupción” 📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD – 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/OsaNfwDRKt — Exitosa Noticias (@exitosape) August 22, 2022

También te puede interesar: Pedro Castillo: “Sé que se van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla”

Más noticias en Exitosa: