Cardenal Pedro Barreto: “No podemos decir que la solución sea que salga el presidente Pedro Castillo”

En entrevista para Exitosa, el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, aseveró que la eventual renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo, no resolverá la actual crisis política en el país.

“No podemos decir que la solución es que salga el presidente (Pedro Castillo), ese es un problema personal de él. Lo que sí debo decir es que todos somos responsables de lo que esta pasando en el país”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

Por el contrario, señaló que la sociedad civil organizada debe apostar por una salida organizada y pacífica a través del diálogo.

Precisó que la población debe tomar conciencia de que la clase política actual “ha dejado de ser una auténtica política”, debido a que “hay intereses subalternos que vienen manejando el país desde hace décadas”.

“Debemos hablar claro: la sociedad civil debe asumir el liderazgo para rehabilitar la política en el Perú. Es muy urgente“, mencionó haciendo hincapié en que el cambio en el país no se dará solo con el reemplazo de ministros o congresistas.

En otro momento, el cardenal se refirió sobre su conversación con el mandatario Pedro Castillo, quien le manifestó en abril de este año que haría un “cambio radical” en su Gobierno, pero del que finalmente desistió.

“En abril, el presidente me manifestó su deseo de cambio, pero hay la impresión que un grupo de su mismo partido (Perú Libre) está impidiendo que él pueda ejercer con libertad la misión que le encargó la sociedad civil“, sostuvo.

Barreto indicó que si bien ya no desea hablar con organizaciones políticas, no descartó reunirse nuevamente con el jefe de Estado si es que este lo convoca.

Además, dijo que no se siente decepcionado por la gestión del Castillo Terrones, sino “triste por el país”.

“No me siento decepcionado, me siento triste por el país. Estamos en contacto con gente que está llorando, gente que trabaja muchísimo en el campo y su trabajo no es reconocido”, lamentó.

En esa línea, el cardenal hizo un llamado a todos los peruanos “honestos y dispuestos a trabajar” para que busquen una “salida pacífica” a la crisis que envuelve al país.

