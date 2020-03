Cardenal Pedro Barreto se mostró a favor de la disolución del Sodalicio

El cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, se mostró a favor de la disolución del movimiento religioso del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) tras las denuncias de abuso sexual, físico y psicológico contra su fundador, Luis Fernando Figari, y otros exmiembros de la orden católica.

En entrevista para el programa “A pensar más con Rosa María Palacios” de Radio Santa Rosa, lamentó que en nuestro país no exista la prescripción de delitos sexuales. “Eso es lamentable porque desde el punto de vista ético y moral no debe prescribir por el daño grave a la persona”, indicó.

Al ser consultado sobre el punto de vista eclesiástico, el prelado de Huancayo sostuvo que la Iglesia Católica no procede con rigurosidad ante las denuncias de abusos sexuales. Ante ello, aseguró que deben ser más enfáticos con las sanciones que impongan a los sacerdotes pederastas.

“La del clérigo la sanción máxima que se ha experimentado con un obispo aquí en el Perú hace siete años es quitarle toda la potestad de la celebración de los sacramentos […] pero en el laico no tenemos esta posibilidad. La única sanción es excomulgarlo. Entonces está en entrampamiento y muchas veces se siente que la Iglesia no castiga, no sanciona y en eso estamos porque la lucha contra la impunidad dentro de la Iglesia la impulsa el mismo Papa Francisco”, manifestó.

Cabe resaltar que el 16 de enero de 2017, el Ministerio Público archivó las denuncias de abusos sexuales contra Luis Fernando Figari y otros miembros sodálites por falta de pruebas, aperturando el debate sobre las sanciones de la Iglesia Católica a los curas que incurran en delitos de esta índole.