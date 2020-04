Carabayllo: Vecinos piden ayuda para anciano de 84 años en abandono

Alimentándose de buena voluntad que sus vecinos le pueden ofrecer, un anciano sobrevive en una vivienda precaria en la manzana D Lote 14, en Los Angeles del Naranjal, ubicado en el distrito de Carabayllo. Don Augusto Sanchez Luyo es una persona sorda, por lo que fue difícil recoger su testimonio y conocer su caso.

Sin embargo, una vecina, que lo ayuda diariamente con su alimentación, nos cuenta el drama que vive esta persona desamparada.”Es un señor en calidad de abandono. No tiene ningún ingreso, tuvo un accidente y desde ahí no se pudo movilizar. Todos los días tengo que traerle su desayuno, su almuerzo y hasta para su perrita. Él vive solo, no tiene familia, no tiene nada”, comentó.

Se desempeñaba como carpintero parar ganarse la vida pero a raíz del accidente casi no puede caminar, perdió dos dedos y llagas en el cuerpo lo aquejan por su avanzada edad. Solo está acompañada de su fiel compañera, una perrita que lo acompaña en su fría soledad.

Si deseas ayudar, comunícate al número de su vecina que vela por él, de nombre Eida Fuertes:980 781 050. O el número de DNI de Don Augusto para quiénes deseen girarle dinero: 06846831.