Capturan a presunto autor del tiroteo en estación del metro de Nueva York

Eric Adams pidió a los ciudadanos que estén “vigilantes”, pero dijo que no hay pruebas de que el tirador tuviera un cómplice: “Parece que actuó solo”, dijo. Catherine James Robinson, hermana del presunto atacante, dijo al diario The New York Times que estaba “sorprendida” de ver a su hermano considerado como el sospechoso. “Nunca pensé que podría hacer algo así”, reconoció.