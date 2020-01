Candidatos al Congreso por el Callao piden que escándalo de Sotomayor acabe en sentencia

Rivales electorales, pero unidos en la lucha contra la corrupción. Los candidatos César Pérez, candidato de APP, y Enrique Wong, candidato por Podemos Perú, ambos por el Callao, coincidieron en un punto central para los vecinos chalacos, que es cerrarles las puertas a quienes estén involucrados en casos de corrupción. Por ello, hicieron un llamado para que el caso del exalcalde Juan Sotomayor, sindicado como líder de una red criminal, acabe con una sentencia.

“Empieza a destaparse un escándalo más de Chim Pum, él ha sido el último alcalde de Chim Pum que estaba aún sin sentencia y lo que ha destapado Exitosa es gravísimo. Esto tiene que terminar en una sentencia contra él, esos temas (imputaciones contra Sotomayor) son complicados”, expresó el candidato César Pérez.

Recordemos que, de acuerdo a la denuncia presentada por la actual presidenta del directorio de Eslimp Callao, Maritza Villa Huayllas, ante la Tercera Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios del ‘primer puerto’, el exalcalde Juan Sotomayor Soto sería líder de una presunta organización criminal que se habría montado para apropiarse de los recursos de dicha entidad municipal.

En dos voluminosas carpetas presentadas en diciembre del año pasado ante el Ministerio Público del Callao, se precisa que Juan Sotomayor lideraría una banda criminal de dos niveles en la que se involucra a 20 personas de su entorno de confianza que tuvieron cargos administrativos durante su gestión.

Por su parte, Enrique Wong señaló pidió que las autoridades correspondientes saquen adelante este caso y que Juan Sotomayor reciba la sentencia que le corresponde: “hemos luchado por una corrupción enquistada (en el Callao) por tanto años, una cosa es Chim Pum, ya conocemos el destino de dos, falta el tercero (Sotomayor) que ya Exitosa lo ha denunciado. Es una denuncia de la contraloría que debe hacerse efectiva”.

Por ello, César Pérez recordó que la lucha contra la corrupción no solo se logra modificando las leyes, sino en elegir bien a las personas que ocuparán cargos políticos: “hablando de tema de corrupción, no solo es que estén mal dadas las leyes, cuando se quiere amañar un proceso no es solo que estén mal las leyes, son las personas las que amañan las leyes”.

Entre los denunciados figuran los exfuncionarios de la Empresa de Servicios de Limpieza del Callao, Julio Zumaeta, América Taqueda, Juan Vargas, Balvina Villanueva, Marcelo Merediz, Miguel Gonzales, Oswaldo Loza, Felipe Gálvez, Javier Villegas, Iván Rivera, Joaquín Cochella, además de otros presuntos responsables.