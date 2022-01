Cancillería sobre mar para Bolivia: “No puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía”

La Cancillería de Perú, dirigido por Óscar Maúrtua, emitió un comunicado en medio de la polémica generada por las declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien anunció en una entrevista internacional que está a favor de la posibilidad de otorgar acceso al mar a Bolivia, previa consulta con la población.





En esa línea, remarcó “el Perú ha expresado en diversas oportunidades su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia”, por lo que promover una mejora en las condiciones del país vecino no afecta la soberanía nacional.

“Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercaderías bolivianas a través del territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú que, bajo ninguna circunstancia, puede interpretarse como una afectación de nuestra soberanía”, indicaron en un comunicado difundido este miércoles 26 de enero.





El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó las condiciones en las cuales se relacionan Perú y Bolivia están definidas en el Convenio Marco Proyecto Binacional de Amistad, Cooperación e Integración “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz” y los demás Convenios de Ilo suscritos entre ambos países en 1992 que permiten a Bolivia gozar de facilidades en el mencionado puerto sin afectar la soberanía del Perú.

“El Gobierno del Perú impulsa la implementación de dichos tratados a través de un conjunto de acciones que han permitido un incremento significativo del movimiento de carga boliviana a través del puerto de Ilo, lo que ha contribuido a dinamizar sus actividades comerciales”, aseguró el ministerio.

DECLARACIONES DE PEDRO CASTILLO

En una reciente entrevista a CNN en Español, el presidente Pedro Castillo admitió que hace tiempo se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia, durante un foro celebrado en el país altiplánico.

“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije […] No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, expresó.

