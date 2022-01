Solicitan invitar al pleno al canciller Maúrtua por declaraciones de Pedro Castillo sobre mar a Bolivia

¡Atención! Este jueves, la bancada e Acción Popular, presentó una moción del día con el objetivo de que el canciller Óscar Maúrtua asista al Parlamento a brindar explicaciones por las recientes declaraciones de presidente Pedro Castillo a un medio extranjero, en donde da entender que se podría aplicar un referéndum para ceder territorio marítimo a Bolivia.





En el documento se precisa que Maúrtua aclare si lo mencionado por el jefe de Estado es una política de estado del actual Gobierno. Además, se solicita que el Ministerio de Relaciones Exteriores explique cuál es su postura ante la aplicación de un referéndum para que se ceda territorio nacional a favor del gobierno boliviano.

Como se conoce, en una reciente entrevista a CNN en Español, el presidente Pedro Castillo admitió que hace tiempo se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia, durante un foro celebrado en el país altiplánico.

“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije […] No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, agregó el jefe de Estado.

MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN EN CONTRA DE OTORGAR SALIDA AL MAR A BOLIVIA

“La soberanía hay que respetarla”, dijo hoy – en Exitosa – el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, manifestara anoche su disposición de consultarle a la ciudadanía sobre dar acceso al mar a Bolivia.

“[¿Estaría de acuerdo con darle salida al mar a Bolivia, previa consulta con la gente?] La soberanía hay que respetarla. Tenemos que ser soberanos siempre”, dijo al rechazar esa idea.

