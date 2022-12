Canatur: Actos vandálicos en protestas generaron que países pongan advertencias de viaje hacia el Perú

En entrevista con Exitosa, el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Tito Alegría, dijo que los actos vandálicos que se registraron durante las recientes protestas provocaron que los principales países, emisores de turistas extranjeros a nuestro territorio, pongan “advertencias de viaje” hacia el Perú.

“Lamentablemente todos estos hechos vandálicos que un grupo minúsculo de peruanos, antipatriotas para mí, han generado, ha llevado a que los principales países emisores de turistas extranjeros hacia el Perú; hablo de Europa, Canadá, Estados Unidos, algunos países Latinoamericanos; coloquen warnings, advertencias de viaje hacia el Perú“, declaró en nuestro medio.

En esa línea, indicó que la situación del turismo es “trágica” y permanece “en cuidados intensivos”. Además, señaló se ha dejado de percibir entre 1,600 y 1700 millones de soles.

“En lo que refiere a turistas extranjeros visitando a nuestro país, las cancelaciones y la situación es más que trágica. Tenemos ya un 80% de cancelaciones para fechas de fin de año y subiendo; y una suspensión de visitas de turistas extranjeros de alrededor del 60% los próximos tres meses”, agregó.

El representante de Canatur consideró que “es infame” que algunos protestantes hayan atacado los espacios turísticos de nuestro país. De igual manera, resaltó que existe el derecho a manifestarnos, pero en paz, sin recurrir a la violencia.

“Es infame que algunos peruanos, por ideologías que no entendemos, ataquen los espacios turísticos, traten o generen violencia. Desde la Cámara Nacional de Turismo estamos de acuerdo con el derecho constitucional que nos ampara a todos los peruanos a manifestarnos, pero en paz, no a la violencia. El turismo es la industria de la paz, no vive de la violencia, cualquiera que atente contra el turismo está atentando contra el pueblo peruano“, manifestó Tito Alegría en Exitosa.

