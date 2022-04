Camones: “Retiro de fondos de AFP ayuda a enfrentar crisis”

La congresista de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones, sostuvo que un nuevo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), beneficiará a los peruanos que atraviesan una severa crisis económica debido al desempleo existente en el país. Dijo que de esta manera se espera poder dar tranquilidad mientras la economía se estabiliza y las ofertas de trabajo mejoran.

“De esta manera se espera poder mover la economía y hacerla crecer. Es darle al peruano que sufre todos los días para llevar el sustento a su familia, la oportunidad de sobrevivir y seguir adelante en busca de un mejor porvenir”, añadió.

Quizás te interese leer: “Ni el presidente ni los ministros van a redactar una letra de esa Constitución”, asegura Torres

Asimismo, manifestó que desconocía que del proyecto de las 4 UIT se vea en el Pleno, pues aún la Junta de Portavoces no se han pronunciado. Refirió, que el dictamen debe ser revisado minuciosamente, ya que existen muchas variables a evaluarse. Explicó que se debe establecer si es recomendable o no el retiro de las 4 UIT de los fondos o si solo deberían retirar 2 UIT.

También, refirió, se debe tener en cuenta el tiempo de aportaciones y desde cuando dejó de realizarlas, pues el monto que tiene –quizá- no resultaría suficiente. “Se debe velar también por el futuro del pensionista, pues cuando llegue el tiempo de jubilación, quizá no ya no tenga fondos”, indicó.

Síguenos en redes sociales