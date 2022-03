Camionero denuncia fraude en balanza de Cerro Azul: Su vehículo incrementó de peso misteriosamente

Atención. Este miércoles, en entrevista para Exitosa, Sergio Montalvo, quien se dedica al transporte con su camión, denunció un fraude en la balanza que está ubicada en Cerro Azul y es que según el personal de Sutran, su vehículo tuvo un exceso de peso y por ello, querían multarlo.





En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Montalvo contó que los transportistas vienen sufriendo este abuso constantemente con el aumento de peso de forma misteriosa pese a que en otras balanzas las cifras no exceden lo permitido.

“El 1 de marzo tuve un problema en la balanza de Cerro Azul. En Ancón me pesaron con 59,200 kg con destino a Arequipa y cuando paso por Cerro Azul (Cañete), mi peso era de 61,600, con esto fui multado por distribución de peso”, comentó.





En esa línea, el hombre contó que los trabajadores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) se demoraron en decirles por qué lo estaban multando.

“Yo les pregunté por qué se demoraban tanto en atender cuando estaba en garita de la balanza y es ahí que me dicen que me estaban multando por exceso de peso y mal distribución de peso. Le dije que quiero ver mi peso y no querían dármelo, tuve que insistir tanto para que me den una fotografía del peso que había salido”, expresó.

En ese momento, Montalvo relató que las autoridades no querían que él pueda repesar su vehículo y por ello, tuvo que proceder a cerrar la balanza con su camión y pidió que venga la Policía Nacional y la Fiscalía para que haga una constatación de lo sucedido.

“Estos señores de la Sutran nos vienen extorsionando a todos los conductores que pasamos todos los días. (¿Te dijeron que como estás pasando las 60 toneladas, tienes que dejarte algo?) Por supuesto eso (coima) es lo que nos piden”, puntualizó.

Finalmente, el conducto indicó que a la fecha cientos de sus colegas vienen recibiendo remuneraciones mínimas en cuanto a los fletes por el servicio de carga y que justamente a ello, se habría sumado la presunta corrupción que estaría evidenciándose en las balanzas de las carreteras del país.



