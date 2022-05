Cambio de ministros posterga destrabe de Chavimochic

El gobernador Manuel Llempén Coronel dio a conocer que había sido llamado a Lima, porque el lunes último se iba a aprobar la adenda para destrabar la continuidad de la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic, sin embargo, el cambio de ministros frustró el avance.

“Nos íbamos a reunir con el ministro de Agricultura, Oscar Zea, el lunes pasado. Me había llamado, fui a Lima con la mayor alegría porque me dijo vamos a aprobar la adenda definitiva para el destrabé del proyecto. Llegué el domingo y por la noche, viendo los noticieros de televisión, me enteré que lo estaban cambiando”, declaró la autoridad.

La aprobación de la adenda, en la que se estaba trabajando desde hace un mes entre las partes interesadas, iba a permitir el reinicio de los trabajos de la III tapa del proyecto y concluir la parte que falta de la construcción de la presa Palo Redondo, que es de aproximadamente un 30%.

Puedes leer esto:Violencia extranjera invade colegios de Trujillo

“Estos cambios continuos generan contratiempos, incertidumbre e informalidad, están deteniendo las inversiones y le hacen mucho daño al país” puntualizó el gobernador regional.

Por otro lado, el congresista Enrique Alva, declaró para Exitosa, que luego de una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, este le manifestó que la voluntad para el destrabe de las obras de la Tercera Etapa de Chavimochic, se darían en los próximos días.

“De todas maneras se destraba la culminación de la presa de Palo Redondo, el ministro de Economía está buscando la solución”, dijo el parlamentario.

Más noticias en Exitosa Trujillo: