Cámara de Comercio de Cusco denuncia que vándalos amenazan a personas para que cierren negocios y se unan al paro

En diálogo con Exitosa, Jhon Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, denunció que un grupo de vándalos amenaza a los comerciantes para que cierren sus negocios y se unan al Paro Nacional.

“La gente cierra sus negocios por prevención. Con la experiencia del mes anterior, la gente cuida lo que tiene y cuida su material de trabajo. Por otro lado, sí es cierto que hay un grupo de vándalos que tienden a ir amenazando a los trabajadores para que cierren sus negocios y se unan al paro“, declaró en Informamos y Opinamos.

Jhon Gonzales informó que estos sujetos van en grupos pequeños “por diferentes calles de la ciudad”, por lo que han pasado desapercibidos ante las fuerzas del orden. Indicó que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran ahora custodiando las principales instituciones de la ciudad y el aeropuerto.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco señaló que la mayoría de cusqueños no está de acuerdo con paralizar sus labores, pero algunos están obligados a participar porque algunos dirigentes colocan multas por no acatar la orden del Paro Nacional.

“La población ya está tomando conciencia que esto no beneficia a nadie. Por el contrario, los está perjudicando. He salido a hacer un recorrido en la ciudad y me he acercado para saber cuál es la situación de los comerciantes. Ellos manifiestan que no quieren apoyar estos paros, sino que están obligados por los dirigentes bajo la sanción de multas“, resaltó.

