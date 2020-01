Calle: “Debates en gestión de Ledesma deben hacerse con transparencia”

El exintegrante del Tribunal Constitucional (TC), Fernando Calle, aseguró que el discurso de Marianella Ledesma en su juramentación como presidenta de esta institución debe ser resaltado, porque se ha comprometido en buscar los mecanismos para que en su gestión se priorice la transparencia de las actividades del máximo órgano constitucional.

Para ello, Calle dijo que la mejor manera de transparentar las gestiones del máximo intérprete de la Carta Magna es transmitiendo en vivo a través del canal del Estado (TV Perú) como lo hacen el Congreso y el Poder Judicial.

“La doctora Ledesma habló de varios puntos importantes y uno fue transparentar lo que realiza el TC. Cuando he sido miembro del Tribunal promoví lo de la transparencia y que los debates de los casos para los votos sean abiertos y podríamos colgarnos de algún canal que puede ser el canal del Estado como hay las comisiones del Congreso o de los procesos del Poder Judicial. Sin embargo, no tuve suerte”, dijo a Exitosa tras salir del evento de juramentación.

En ese sentido, recalcó que la sucesora de Ernesto Blume puede lograr que las audiencias del TC se transmitan en un medio si lo consulta con el pleno del Tribunal Constitucional y logra conseguir cuatro votos de los siete.

“Algunos magistrados me decían que se iba a adelantar opinión si se transmitía los debates, pero los borradores se filtraban no sé cómo por la prensa. Entonces, he escuchado a la presidenta Ledesma plantear lo que yo en una forma he sostenido que sea más abierto, más que todo en caso de emblemáticos que ella ha calificado. No veo otra forma de transparencia que transmitiendo las audiencias”, agregó.

Resolver carga

Por otro lado, el extribuno Fernando Calle resaltó que otro punto en el discurso de Marianella Ledesma es resolver la carga de expedientes como el resolver varios pedidos de hábeas corpus pendientes.

“Tanto el expresidente Ernesto Blume como la nueva titular Marianella Ledesma han hablado de la carga de expedientes y de los hábeas corpus. Hay solo dos sentencias que como es el caso de los Humala – Heredia y Keiko Fujimori el resto tiene que agilizarse para resolverse”, añadió.

En tanto, Calle también se refirió a los cuestionamientos a Ledesma por su supuesto antifujimorismo, y señaló que “no se debe cuestionar por algunos entredichos” cuando ha demostrado que no tiene ningún anticuerpo con algunos grupos políticos en el evento de su juramentación.

“Los hechos dicen más que las palabras, y ahí se han visto a varios personajes importantes del fujimorismo y eso habla como un hecho político por sí mismo. Han estado los voceros del partido Fuerza Popular y miembros de la Comisión Permanente del Congreso”, enfatizó.