Callao: ¿Por qué pintaron de blanco ‘las caras de Atahualpa’?

Luego de que ‘Las caras de Atahualpa’ ubicadas en el Callao fueran pintadas de blanco este domingo, el hijo del promotor Juan José Vinces Manzanares, más conocido como ‘Pussy’, explicó el motivo de esta decisión tras el asesinato de su padre ocurrido el pasado jueves.



Como se recuerda, un grupo de jóvenes se encargaron de pintar de blanco los murales de la zona de Atahualpa, creados por ‘Pussy’, el último domingo, asimismo, con el apoyo de la Policía Nacional fue resguardado a fin de evitar incidentes.

Al respecto, el hijo de ‘Pussy’ afirmó a través de sus redes sociales que la medida de pintar estos retratos del Callao fue por un pedido de su padre fallecido, de esta manera evitaría que un tercero pueda beneficiarse económicamente con el trabajo que realizó por años.

“Papi, descansa. Llévate tus sueños. Como me dijiste una vez: ‘el día que no esté, borras todo, no quiero que nadie lucre con algo que yo hice gratis para la gente’. Te amo”, se lee en la publicación realizada por el hijo del promotor de ‘Las caras de Atahualpa’.

Es importante precisar que a través de la cuenta oficial de Instagram de Las Caras de Atahualpa, también confirma esta versión y añade que los rostros fueron pintados de blanco en símbolo de paz.

“Hoy 18 de octubre se pintaron nuestras paredes de blanco, nuestro coordinador ‘Pussy’ lo quiso así. No quería que nadie lucrara ni sacara provecho de las pintas, como él decía están en su barrio, todo es gratis. Las Caras Atahualpa se lo llevó ‘Pussy’ el 15 de octubre. Nuestras paredes se pintaron en blanco en símbolo de que queremos la paz en el Callao. Esperemos se pueda lograr es algo que siempre quiso nuestro coordinador. Respeto”, señala el mensaje.

Lo personajes que podían observarse en las paredes de Atahualpa eran los siguientes: los salseros como Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, Yahaira Plasencia, así como también representantes de la música peruana, como Chabuca Granda, Augusto Polo Campos, Óscar Avilés y el ‘Zambo’ Cavero.

Asesinan al popular ‘Pussy’, el cuidador de las caras de Atahualpa

Las caras se tiñeron de sangre. Esta semana, unos sicarios asesinaron a Juan José Vinces Manzanares, más conocido como Pussy. Vinces era el coordinador de las reconocidas caras de Atahualpa en el Callao.

Los criminales lo interceptaron cerca a su casa y le dispararon tres veces. Con ayuda de familiares y amigos, trasladaron a ‘Pussy’ al Hospital Daniel Alcides Carrión. Cabe recalcar que los criminales se dieron a la fuga. Sin embargo, el popular sujeto ya había fallecido. Murió a los 52 años de edad. Él era la persona que coordinaba los pintados en las paredes y los distintos conciertos que se realizaban.