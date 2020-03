“Call center” hacía trabajar a jóvenes en cuarentena y hacinados en Trujillo

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y la Policía Nacional, intervinieron y suspendieron el local de la empresa Atento Perú, cuya filial en Trujillo funcionaba en el tercer piso del centro comercial Boulevard en el centro de la ciudad. La empresa es un “call center” que amparándose en la exoneración para continuar en actividades a pesar de la declaratoria de Estado de Emergencia continuó laborando con 220 de los 1200 jóvenes que tiene contratados para el desarrollo de sus servicios. Si bien la empresa Atento tiene como uno de sus servicios secundarios brindar atención respecto a seguros de salud, motivo que le permite mantenerse en funcionamiento, tras una forzada inspección que necesitó de un fuerte contingente policial para ingresar, se determinó que el local presenta una serie de observaciones en materia de seguridad.

El subgerente de Defensa Civil de la MPT señaló que los ambientes que acogen a más de mil empleados solo debía acoger a un máximo de 300. Además, se comprobó que no cuenta con brigadas capacitadas en materia de seguridad, al punto que ni siquiera pudieron responder cuál era el número de emergencia de los Bomberos. También se constató que presenta almacenes inseguros, personal de limpieza no trabaja con implementos e insumos adecuados, mientras que los operadores casi en su totalidad jóvenes estudiantes, no contaban con los implementos de protección básicos en la actualidad ante la presencia del coronavirus, es decir guantes, mascarillas, alcohol en gel, papel higiénico, entre otros.

Suspendido Defensa Civil de la Municipalidad de Trujillo dispuso la suspensión del funcionamiento del local, pero permitiendo que solo 20 personas continúen laborando para levantar las observaciones. Para ellos tendrán cinco días hábiles, tras lo cual se realizará una nueva inspección y en caso de no subsanar las observaciones el cierre será definitivo. La empresa sostiene que no pudo contar con implementos para la seguridad de los operadores porque se retrasó su requerimiento tras la emergencia. Asegura que no ha realizado ningún despido.