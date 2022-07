Cajamarca | Ronderos anuncian marcha en respaldo a sus compañeros acusados de secuestro

¡Atención! Noel Rafael Campos, presidente de la ronda campesina de Chota, Cajamarca, señaló que este domingo las rondas campesinas realizarán una movilización social en respaldo a sus compañeros, quienes han sido acusados de secuestro a periodistas del América Televisión el último miércoles.

Exitosa conoció que los dirigentes de las rondas precisaron que esta marcha tendrá como punto de partida la plaza de armas de Chota, Cajamarca, pero también se replicará en otras regiones del país. “Es para defender la dignidad de las rondas y señalar que no hubo ningún secuestro, sino que el hecho se debió a un proceso de identificación”, indicaron.

Cabe precisar que hasta el momento, las rondas no han identificado a los responsables de la retención a los periodistas de Cuarto Poder.

Como se conoce, la noche del miércoles 6 de julio, se conoció que Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo, reportero y camarógrafo de Cuarto Poder, habían sido retenidos por rondas campesinas en Chota, Cajamarca.

Quispe fue obligado a leer en vivo un comunicado a favor de los ronderos. Según señaló América mediante un comunicado, si el periodista se hubiera negado, “su vida había corrido riesgo”. Los hombres de prensa también fueron despojados de sus equipos. Horas después fueron liberados ilesos.

NIEGAN SECUESTRO

Este viernes, en entrevista con Exitosa, el vicepresidente de las rondas campesinas del distrito de Chadín, en Chota (Cajamarca), Melanio Rodríguez negó que hayan secuestrado a los hombres de prensa y aseguró que solo los retuvieron por una hora al no querer identificarse. Añadió que recién se identificaron luego de que llamaran a la Municipalidad de Chadín. Asimismo, sostuvo que el equipo periodístico dejó su material de trabajo (cámaras, micrófonos, etc.) por “voluntad propia”.

Quizás te interese leer | Exministro Vexler: El Gobierno busca intervenir ilegalmente la Derrama Magisterial

También reconoció que exigieron salir en vivo a los periodistas de Cuarto Poder que ingresaron a su jurisdicción, a fin de corroborar su identidad.

“[¿Ustedes les dijeron, si esto (mensaje) no sale al aire en América Televisión, ustedes no van a ser liberados?] Claro. Nosotros sí le hemos dicho: si ustedes no quieren lanzar al aire esto, no son de América, son otras personas“, declaró en nuestro medio.

Entonces, Nicolás Lúcar replicó: “O sea, si es cierto que ustedes les exigieron que eso [mensaje] fuera puesto al aire”. Ante esa contestación, Rodríguez retrocedió en su afirmación y dijo lo siguiente: “No, no. Exigido, no. Voluntad de ellos. La voluntad de una persona es libre”, detalló.

FISCALÍA ANUNCIA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía Provincial de Bambamarca abrió este jueves una investigación de oficio ante los hechos ocurridos en el distrito de Chandín, provincia de Chota, región Cajamarca, por el delito contra la libertad y el patrimonio, en agravio de dos periodistas de un conocido programa dominical.

“La Fiscalía Provincial de Bambamarca abrió una investigación de oficio ante los hechos ocurridos en el distrito de Chandín en Cajamarca, por el delito contra la libertad (secuestro), y el delito contra el patrimonio (hurto), en agravio de 2 periodistas”, informó la institución a través de su cuenta oficial en Twitter.

Cabe precisar que el fiscal Provincial Omar Villena León de la Fiscalía Penal de Bambamarca verá el caso en mención.

Síguenos en redes sociales