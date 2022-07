Cajamarca | Rondas campesinas secuestran a periodistas de Cuarto Poder

¡Atención! La noche de este miércoles, se conoció que Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo, reportero y camarógrafo de Cuarto Poder, fueron secuestrados por rondas campesinas en Chota, Cajamarca.

Quispe fue obligado a leer en vivo un comunicado a favor de los ronderos. Según señaló América mediante un comunicado, si el periodista se hubiera negado, “su vida había corrido riego”.

Cabe precisar que el equipo periodístico del mencionado dominical había llegado a la zona para realizar un reportaje -emitido el último domingo- tras la investigación iniciada contra la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes.

“Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín; nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chavín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de Jennifer Paredes, quien se encuentra citada por la Fiscalía de la Nación, en tal sentido, como medio de prensa, que representamos a ‘Cuarto poder’, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al Gobierno central y a sus familiares”, indicó Quispe, quien evidenció estar siendo coaccionado.

Según se pudo conocer, ambos profesionales ya fueron liberados y se encuentran bien de salud, aunque se denunció que las rondas campesinas los habían despojado de sus equipos.

DEFENSORÍA SE PRONUNCIA

La Defensoría del Pueblo señaló que se habían comunicado con ambos periodistas, quienes están bien de salud, viajando a Bambamarca. “Nuestro personal mantiene frecuente contacto con ellos. Se ha coordinado con la PNP para que les brinde seguridad en la ruta”, precisan.

“Recordamos que las rondas campesinas están obligadas por ley a respetar los Derechos Humanos. Por ello, demandamos a ronderos que entreguen los equipos incautados a periodistas, de manera inmediata, a la autoridad policial más cercana”, indicaron.

