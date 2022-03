Cairo tras mensaje de Castillo en el Congreso: La vacancia ya no tiene ningún sentido

¡Atención! En diálogo con Exitosa, Omar Cairo, abogado constitucionalista, señaló que el proceso de vacancia presidencial contra Pedro Castillo ya no tiene sentido luego de que el jefe de Estado se presentara hoy ante el pleno y se refiriera a los cuestionamientos en su contra.

Según Cairo, quien recogió las declaraciones del congresista Jorge Montoya, Castillo ya se pronunció -este martes- sobre los puntos que sustentan la moción de vacancia.

“La vacancia ya ha quedado sin finalidad o utilidad. El congresista Montoya afirmó que la finalidad de esta moción era para que el presidente explicara […] Castillo ya dijo que no ha cometido ningún delito, que no se contradijo en las investigaciones fiscales, que no se reunió con Karelim López, que no incurrió en traición a la patria porque nunca se refirió que Bolivia tenga acceso al mar por territorio peruano. Esas declaraciones involucran los 20 puntos (de la moción presentada contra Castillo)”, explicó Cairo.

Debido a que hubo voces congresales que señalaron que el gran anuncio de Pedro Castillo podría ser la disolución del Parlamento, el constitucionalista dejó en claro que el jefe de Estado no tiene la potestad para -en estos momentos y en estas condiciones- realizar dicha medida.

“Si Castillo hubiera hecho eso (disolver el Congreso) se hubiera convertido en un criminal, como Alberto Fujimori en 1992 […] Él no está habilitado para disolver el Parlamento”, señaló.

Además, Cairo se refirió al escenario en donde el jefe de Estado finalmente sea vacado por el Congreso e indicó que Maricarmen Alva estaría en la obligación de convocar a Elecciones Generales, si es que Dina Boluarte decide no suceder a Castillo.

“Si es que se declara la vacancia asume Dina Boluarte […] Si es removida, asume Maricarmen Alva, pero para convocar elecciones generales. Los mandatos presidenciales y parlamentarios en el Perú son simultáneos”, señaló.

Finalmente, el letrado cuestionó las declaraciones de Jorge Montoya, quien había señalado que Castillo aún tenía que responder -el próximo 28 de marzo- sobre los 20 puntos planteados en la moción de vacancia.

“Sus afirmaciones reposan en la ignorancia más clara de lo que es un proceso de vacancia […] La vacancia no es una interpelación, él cree que esto es una interpelación para que Castillo responda 20 preguntas y no es así. Ese día, el presidente puede decir lo mismo que hoy o menos, o incluso no decir nada y mandar a su abogado”, precisó.

