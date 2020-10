Cabrera: “La suspensión del debate de la moción de vacancia debió ser una decisión de mesa directiva”

La Tercera Vicepresidenta del Congreso, María Teresa Cabrera Vega, en exclusiva para –Exitosa Te Escucha- indicó que su postura sobre la suspensión del debate de la moción de vacancia presidencial anunciada hoy, y que fue una decisión del Presidente del congreso, Manuel Merino De Lama.







La parlamentaria señaló, que se encuentra actualmente en su semana de representación, y que en ningún momento le enviaron documento o alguna comunicación de la Mesa Directa sobre la decisión de suspensión de la fecha del debate de la moción de la vacancia presidencial.

“En honor a la verdad, yo soy congresista de Podemos Perú, pero también soy la tercera Vicepresidenta del Congreso y esta noticia anunciada por el Presidente del Congreso, sobre que va a diferir las fechas, yo recien me he enterado, pues no me han hecho llegar ni un documento al respecto, en consecuencia es el Presidente del Congreso el que está tomando esta decisión, esta postergación”. señalo para Exitosa.





Cabrera, indicó para –Exitosa Te Escucha– que la población está esperando este tema y que se debe priorizar sobre el bienestar general antes que el particular. Por lo que, la parlamentaria señaló que la palabra del Presidente tiene mayor prevalencia, sin embargo la decisión debe ser tomada en conjunto.

María Teresa Cabrera manifestó, que su proyecto de ley sobre extranjeros, es una modificación del proceso de migración para aquellos inmigrantes que deseen entrar a nuestro país, y que deben contar con los documentos en regla y sin antecedentes o procesos judiciales.

Finalmente, aseguró que toda las instituciones y autoridades deben sumarse para la lucha contra la delincuencia, por ello debemos ser rígidos en mantener la seguridad en el país, aseguró que es importante tener mecanismo de control migratorio adecuado.

