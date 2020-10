El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios (Acuse), Gabriel Bustamante Sánchez, denunció que los bancos -a las que calificó de “segurolas”- se niegan a ‘congelar’ y reprogramar créditos de deudores financieros del país porque el Ministerio de Economía y Cofide no han cumplido con garantizar las acreencias de los morosos por S/5,500 millones.







En su segmento ‘Estás seguro’ del programa ‘Hablemos Claro’ que conducen Karina Novoa y Nicolás Lúcar en la multiplataforma de Exitosa, el especialista destacó que “el Gobierno tiene que fajarse y no dejar desamparados” a los miles de deudores financieros del país.

“Los bancos se han convertido en unas segurolas porque se han negado a entregar la reprogramación de créditos y congelamiento de deudas por 5,500 millones de soles a pesar que el Gobierno promulgó la ley 30510 la semana pasada y hasta ahora las entidades financieras no han cumplido”, comentó.

El Dato: La ley de congelamiento y reprogramación de deudas financieras fue promulgada el pasado 19 de agosto y entraba en vigencia al día siguiente de su publicación. Hasta la fecha, según Bustamante, las entidades bancarias no han acatado la ley.

Según Bustamante Sánchez, la negativa de los bancos para cumplir la ley en favor delos deudores financieros pasa también porque el Gobierno no ha cumplido con depositar la garantía dineraria para avalar las reprogramaciones de los morosos.

“Hay plata, pero no la sueltan. El Ministerio de Economía y Finanzas, y Cofide no han cumplido con dar garantías a los bancos para hacer cumplir la ley de congelamiento de deudas. Pareciera que al Gobierno no le importara y pasara mirando de costado la problemática que afecta a miles de peruanos que tienen deudas con los bancos. Tienen que ayudar a la gente”, puntualizó el también conductor de la multiplataforma de Exitosa.