Bustamante: “Los bancos no se pueden oponer a reprogramar las deudas de los millones de peruanos”

Los bancos ya no tienen argumentos para reprogramar las deudas de los ocho millones de peruanos que están endeudados y sin ingresos desde que se inició la pandemia de coronavirus a mediados de marzo, afirmó ayer Gabriel Bustamante, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (ACUSE).







Precisó que el gobierno ya aprobó el decreto supremo que autorizó a la Corporación Financera de Desarrollo (COFIDE) a administrar esa garantía ante los bancos como respaldo para la reprogramación de créditos de consumo, personales, hipotecarios para vivienda, vehiculares y mypes.

“Ahora sí los bancos ya no se pueden oponer a reprogramar las deudas de los millones de peruanos, están obligados a atenderlos y, si no lo hacen, son pasibles de ser denunciados ante la Superintendencia de Banca y Seguros”, expresó en su programa de la multiplataforma de Exitosa.

Bustamante reveló que los deudores pueden plantear ante los bancos la reprogramación o congelación de sus deudas. Advirtió que, aunque no hay prisión por deudas, lo mejor es no figurar en el Infocorp porque las deudas seguirán creciendo y los bancos no perdonan.

Agregó que, en un documento que le envió la SBS, se precisa que los bancos tienen hasta cinco formas de reprogramar las deudas, que pasa por la reducción de las tasas de interés, la condonación de la deuda, la postergación de los pagos o la extensión del crédito.

Los bancos están obligados a atender a los deudores, ya disponen del dinero con garantía del estado, expresó.