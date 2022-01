Bustamante dice que deuda del Fonavi es real y el Gobierno “debe pagar y punto”

El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse), Gabriel Bustamante, aseguró que, en el caso concreto de la devolución de aportes a los fonavistas, “el Gobierno debe cumplir y punto” y que no hay ninguna discusión sobre la cifra total de la deuda, la cual asciende a 42 mil millones de soles.





“La cifra es esa, son 42 mil millones de soles, y no hay ninguna discusión sobre ello, como pretende hacer notar ahora el ministro de Economía, Pedro Francke. Es decir, acá el Gobierno debe pagar y punto”, afirmó.

También puedes leer: Fiscalía abre investigación contra Lucinda Vásquez e Ynés Gallardo por filtración de prueba docente





Bustamante precisó que, en ese sentido, en la nueva ley se ha dejado en claro lo que observó el Tribunal Constitucional (TC) respecto al monto total de la deuda, lo que acredita que el pago debe hacerse según esa cifra.

“Incluso, se han quitado los intereses, que fue lo que solicitó el TC para que se proceda a devolver el dinero de sus aportes a los fonavistas. Eso es lo que se ha hecho. Es decir, el monto se ha calculado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya sin la tasa de interés. Por lo tanto, no hay absolutamente nada que discutir sobre la cifra”, sostuvo.

El responsable de Acuse refirió, por ello, que no hay razón para reducir el monto total a devolver. “Lo que sí es lo ideal, claro, es que la deuda total se pague en partes. Además, eso lo admitió el propio Francke, que la deuda se pagaría en partes. Lo dijo en una entrevista en Exitosa. Ahora, entonces, debe proceder nomás y no pensar en reducir la cifra, que no es posible”, agregó.

Por ello, comentó que el Gobierno tiene un solo camino. “Lo que deben decir en el Ejecutivo es sí, voy a pagar. Voy a comprometerme a hacerlo en tantos meses o en cinco años. Ahí ya el Gobierno debe decidir, pero no hay forma de poner reparos. Hay una ley, una cifra establecida y según lo que el propio TC recomendó. Entonces, se trata de pagar y nada más”, consideró.

También puedes leer: Repsol confirma que derrame de petróleo fue de 10.396 barriles y solo se ha recuperado el 35%

Para Bustamante, lo que se requiere en el Ejecutivo es tener decisión política y recordó que el gobierno de Ollanta Humala sí la tuvo.

“En los años 2013 y 2014, el ministro de Economía de ese entonces, Luis Miguel Castilla, autorizó el pago de 30 mil millones de soles, lo que fue un adelanto de pago, porque se admitió que hay una deuda con los fonavistas. Ese es el camino que le toca seguir ahora a este Gobierno”, aseguró.

◼ “BCR tiene las espaldas para hacerlo”



Bustamante volvió a mencionar a Julio Velarde, director del Banco Central de Reserva (BCR), y recordó que “le prestó inmediatamente 30 mil millones de soles a las AFP para que pague las UIT. Qué le cuesta hacer lo mismo ahora. El BCR tiene las espaldas para hacerlo. Por lo menos que preste para dar un adelanto. Los fonavistas ya están identificados. El BCR debe tener más empatía y hasta ahora no dice esta boca es mía”, dijo.