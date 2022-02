Bustamante: “Castillo se burla del fonavista, del Congreso y de la ley al no enviar todavía la autógrafa”

El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse), Gabriel Bustamante, consideró ayer que, si el presidente Pedro Castillo observó la ley que permite la devolución del Fonavi, pero hasta ahora no ha cumplido con enviar la autógrafa con su propuesta de cómo se pagarán los 6,600 millones de soles anunciados, “entonces se está burlando del fonavista, del Congreso y de la ley”.





“Acá hay algo muy claro. Si el presidente no observa la autógrafa, entonces se promulga. Ese no ha sido el caso. Si, por el contrario, la observa, debe devolverla con las observaciones y la propuesta en un plazo máximo de quince días. Esos quince días se vencieron el 11 de febrero. Y aún no envía ninguna propuesta. Es decir, lo que Castillo y el gobierno hacen es burlarse del fonavista, del Congreso y de la ley”, aseguró.

Bustamante dijo que, respecto a ello, el 11 de febrero el Ejecutivo envió una carta en donde nada se hablaba de la deuda o de cómo calcular el monto total.

“Apenas se hablaba ahí de cosas de forma, nada más. ¿Dónde está, entonces, la promesa de solución ofrecida por el propio Castillo? Venció el plazo y nada. Se sigue burlando de todos los fonavistas”, añadió.

Precisó, además, que la autógrafa no tenía por qué volver a la Comisión de Economía del Parlamento. “El Congreso debió aprobarlo el lunes pasado, de acuerdo a sus facultades. La propia presidenta del Parlamento dijo que la insistencia se daría al día siguiente, apenas llegara. Y ahí tampoco se ha cumplido”, comentó.

