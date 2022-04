Buscan generar condiciones para que informales opten por la formalización

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, sostuvo ayer que en la medida que el informal no observe un beneficio en la formalización, no se podrá avanzar, por lo que es relevante generar esas condiciones, comentó.

Fue al informar sobre un nuevo set de reglas fiscales que serán presentadas en el Consejo de Ministros en las próximas dos semanas y luego enviado al Congreso para su discusión. Esto, sostuvo, “brinda confianza a los inversionistas extranjeros y a las clasificadoras de riesgo”.

Entre los temas tratados fue sobre la agenda de formalización, la cual tiene que ser enfocada con una visión productiva, pues si no se eleva la productividad del sector formal, no se hace desarrollo inclusivo, sostenido y diversificado, no se podrá tener avances.

Muchas veces el enfoque de la formalización va por el ámbito tributario, pero esto al final termina siendo un factor más y tal vez, no es lo más relevante, pero pasa también por un tema laboral, de acceso al financiamiento, entre otros, sostuvo.

Entonces, lo que se debe trabajar en la agenda es que el ser formal tiene que ser un incentivo, tiene que tener un logro y un beneficio, anotó.

“Estamos haciendo todo en el tema de generar una mayor confianza e inversión, que nos permiten tener contacto con los sectores e identificar problemas que traban este desarrollo e inversión, de manera de determinar incentivos para generar mayor formalización en la economía”, refirió.

Destacó la importancia de que el Consejo Fiscal mantenga su credibilidad y opinión técnica y, por elo completaron los consejeros, con profesionales técnicos e independientes.

