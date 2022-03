Burgos: Susel Paredes le hace campaña a Sagasti para adelantar las elecciones

A través de sus redes sociales, el congresista de Avanza País, Juan Burgos, cuestionó la declaración del expresidente Francisco Sagasti quien planteó recolectar una cantidad de firmas para adelantar las Elecciones Generales y además arremetió contra el Partido Morado.

“Otorongo no come otorongo, es cierto, pero otorongo tampoco come a Pedro Castillo Terrones. Susel Paredes ha desprestigiado a todo el Congreso y ahora le hacen la campaña a Francisco Sagasti para adelantar las elecciones. Allí sí no hay golpismo. Son la hipocresía en su máxima expresión”, señaló Burgos.

Otorongo no come otorongo, es cierto pero otorongo tampoco come a @PedroCastilloTe. @suselparedes a desprestigiado a todo el @congresoperu y ahora le hacen la campaña a @FSagasti para adelantar las elecciones.

Allí si no hay golpismo.

Son la hipocresía en su máxima expresión. — Juan Burgos (@JuanBurgos2021) March 22, 2022

Además, el legislador señaló que el Partido Morado se vendió al presidente Castillo y ahora vuelven a buscar protagonismo con la propuesta de Francisco Sagasti. En esa línea, también indicó que el partido de Susel Paredes no tienen la capacidad moral para iniciar una censura contra Enrique Wong.

PROPUESTA DE SAGASTI

Cabe señalar que, el exjefe de Estado, Francisco Sagasti indicó que, ante las pugnas entre los diferentes poderes de Estado, la población puede exigir a las autoridades el adelanto de los comicios mediante un cambio constitucional. El exmandatario precisó que los ciudadanos se deben de organizar, contar al menos 75 600 firmas y “establecer los mínimos cambios que habría que hacerle a la Constitución” para llevar a cabo dicha medida.

Quizás te intere leer: Betssy Chávez propone que se convoque a elecciones generales si se produce la vacancia o renuncia del presidente

“Las autoridades se deben a la ciudadanía y lo que podemos hacer, en este caso, todos los ciudadanos, es ejercer el derecho que tiene la ciudadanía para plantear modificaciones constitucionales”, añadió.

Síguenos en redes sociales