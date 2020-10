¡Buenas Noticias! Personas con discapacidad reciben terapias de rehabilitación gratuitas vía online

Debido a la cuarentena por la Covid-19 el Colegio Tecnólogo Médico del Perú (CTMP), informó que alrededor de 700,000 personas con discapacidad fueron perjudicadas por la paralización de sus terapias que venían desarrollando.



Por ello en el Día de la Persona con Discapacidad, las autoridades ponen al alcance de la población la segunda etapa de su programa “Terapias en Línea”, desarrollada vía online y con atención gratuita para todos los ciudadanos.

Según el censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2017, hay más de 232,000 personas con dificultad para oír, más de 93,000 con dificultad para hablar y más de 462,000 con dificultades para moverse o caminar.

Es por ello que este programa está dirigido a las personas que requieren de terapia física y rehabilitación, terapia de lenguaje y terapia ocupacional, mencionaron las autoridades del CTMP en este día tan importante para este grupo de personas.

De igual manera, desde la creación del programa, en mayo último, se han atendido desde niños con autismo hasta personas con accidente cerebrovascular (ACV) informaron los tecnólogos médicos que dirigen el proyecto.

Del mismo modo, los tecnólogos médicos en terapia física y rehabilitación, terapia de lenguaje y terapia ocupacional son los encargados de brindar la atención del programa que está dirigido a toda la población que necesite orientación y recomendaciones terapéuticas para mejorar su calidad de vida.

“Nosotros los terapeutas hemos evolucionado con la pandemia, es decir no hemos permitido que muchos pacientes con distintas habilidades especiales dejen su terapia, si bien es cierto lo presencial no se reemplaza con lo virtual, sin embargo, se ha obtenido buenos resultados con la tele-orientación, la cual ha permitido que el paciente no retroceda en el funcionamiento de sus actividades a diario”, indicó la Lic. Coral Rengifo Barrenechea, Tecnóloga Médica en terapia de lenguaje y voluntaria del proyecto.

Finalemente para acceder a Terapias en Línea se debe ingresar a su página web (https://terapiasenlineactm.wixsite.com/ctmp/saca-tu-cita), ubicar que especialidad de terapia necesita y luego comunicarse con los profesionales a los números y en el horario establecido.