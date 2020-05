Bryan May, guitarrista de la mítica banda Queen, fue hospitalizado

El legendario guitarrista de Queen Brian May contó en sus redes sociales que tuvo que ir al hospital tras un accidente ocurrido mientras arreglaba el jardín en su casa.

“Logré romper mi Gluteus Maximus en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta. De repente me encuentro en un hospital siendo escaneado para averiguar exactamente cuánto me he dañado. Resulta que hice un trabajo completo, esto fue hace un par de días, y no podré caminar por un tiempo o dormir, sin mucha ayuda, porque el dolor es incesante”, explicó May.