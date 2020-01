No es la primera vez. Un extranjero, de nacionalidad venezolana, fue captado por cámaras de seguridad violentando brutalmente a quien sería su conviviente. El lamentable hecho sucedió en la urbanización San José, Surco.

Como se observa en el vídeo, la agraviada hablaba por teléfono cuando un carro se estaciona a su costado. El sujeto identificado como Jesús Romero Montiel, de 52 años, se baja del automóvil y la persigue. Ella intenta huir pero él logra alcanzarla atrapándola de los pelos.

No obstante, el agresor la levanta en el aire y la derriba contra el piso. Al ver el brutal ataque, vecinos se acercan para salvaguardar a la fémina de 52 años. Según Luis Marín, el comisario de Surco, no es la primera vez que él ejerce violencia contra su conviviente, quién lo ha acogido pues Romero Montiel no trabaja a pesar de estar 11 meses conviviendo.

Marín también indica que dentro de la Ley de Violencia Familiar se elabora una ficha de evaluación de riesgo y la afectada se encuentra en la calificación de riesgo severo. En ese sentido, el hombre fue conducido a medicina legal y luego será trasladado a la Fiscalía por estar en flagrancia.