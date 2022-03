Bruno Pacheco: “Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad”

¡Atención! A través de un video difundido en sus redes sociales, Bruno Pacheco, exsecretario general de presidencia, anunció que está dispuesto a colaborar con la justicia y señalar culpables e inocentes en todos los casos que le vinculan. Además, alertó que viene recibiendo amenazas de muerte por lo que todas las revelaciones que haga las hará ante un juez.

“Ante tanto atropello y desprestigio contra mi y mi familia y amenazas de muerte […] Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero eso será ante un juez o fiscal. Un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío. Sin miedo a equivocarme, afirmo que no me temblará la mano en señalar culpables o inocentes en el único compromiso que tengo por la defensa del pueblo del Perú”, indicó Pacheco.

Mira el video

INVESTIGACIONES

Como se conoce, a fines de noviembre del 2021, la Fiscalía encontró 20 mil dólares en uno de los ambientes de la oficina de Bruno Pacheco, por lo que afronta una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Quizás te interesa leer | María del Carmen Alva: “El presidente está en todo su derecho de acudir al Pleno para dar un mensaje”

Sin embargo, ese no es el único proceso indagatorio que afronta el exsecretario general de presidencia, puesto que la Fiscalía Anticorrupción le inició -junto a Karelim Lopez- una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias. A Pacheco se le sindicó se el nexo para que determinadas personas sean favorecidas en licitaciones de Provías.

Finalmente, el exsecretario general también es investigado por las supuestas presiones en los procesos de ascensos en las Fuerzas Armadas.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES