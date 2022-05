Bruno Pacheco afirma que está dispuesto a colaborar con una “justicia justa”

El exsecretario general de Palacio de Gobierno y prófugo de la justicia, Bruno Pacheco, reapareció este domingo a través de sus redes sociales y señaló que está dispuesto a colaborar con una justicia que sea “justa”.

A través de su cuenta de Twitter, Pacheco Castillo denunció que, debido a la “politización de la justicia”, hoy lo acusan de delitos que no ha cometido. Indicó, además, que no se someterá “a una campaña políticamente dirigida”.

“Esto es algo insólito, solo concebible por la politización de la justicia. Me acusan de delitos que no he cometido. Estoy dispuesto a colaborar con una justicia justa y dentro del Estado de Derecho. Voy a defenderme y nunca me someteré a una campaña políticamente dirigida”, escribió esta tarde.

Mira el tweet

Esto es algo insólito,solo concebible por la politización de la JUSTICIA. Me acusan de delitos que no he cometido. Estoy dispuesto a colaborar con una justicia JUSTA y dentro del Estado de Derecho. Voy a defenderme y nunca me someteré a una campaña políticamente dirigida. — Bruno Pacheco🇵🇪 (@BrunoPachecoC) May 8, 2022

Prisión preventiva

El Segundo Juzgado de Investigación de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó el pasado martes 12 de abril 36 meses de prisión preventiva en contra de los sobrinos del presidente Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, y del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y otros involucrados, quienes son investigados por el caso Puente Tarata III.

Cabe precisar que el exsecretario presidencial y los sobrinos del mandatario se encuentran no habidos tras dictarse orden de detención preliminar, por lo que han sido incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

La recompensa por entregar a Pacheco Castillo se estableció en S/ 30 mil. Mientras que para Vásquez Castillo y Castillo Gómez, el beneficio económico se fijó en S/ 15 mil.

