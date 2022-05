Bruno Pacheco: abogada confirma que exsecretario presidencial se encuentra en el Perú

En entrevista para Exitosa, Giuliana Quiñones, abogada del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, aseveró que su patrocinado continúa en territorio nacional y que está siendo apoyado económicamente por su familia.

“[¿Bruno Pacheco no ha salido del Perú?] No, no ha salido. Es difícil, gracias a Dios tiene a su familia que le está solventando, de alguna u otra manera, sus alimentos y su medicina. Él es una persona que tiene un mal cardiaco. Es difícil la situación”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

También puedes leer: Abogada de Bruno Pacheco pide que Rafael Vela tome el caso de su patrocinado para que haya más “imparcialidad”

Las declaraciones de la letrada se dan luego que la Policía Nacional del Perú (PNP) informara que se ha emitido la alerta roja internacional para la búsqueda y captura contra el exsecretario presidencial y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, quienes vienen siendo investigados por presunta organización criminal.

En otro momento, la abogada de Pacheco Castillo consideró que la doctora Luz Taquire, fiscal para casos de Lavado de Activos, no estaría actuando con “independencia” y que estaría sesgada políticamente.

“La fiscal Luz Taquire en un principio citó a mi patrocinado como testigo. Después, lo citan en declaración indagatoria, pero son disposiciones que nunca hemos recibido. Es decir, nos enviaban la providencia para acudir el mismo día. Se están vulnerando derechos“, consideró.

Asimismo, cuestionó que la fiscal Carla Cercenarro haya solicitado prisión preventiva solo para 7 de los 14 investigados por el caso Puente Tarata III, mientras que el resto de presuntos implicados se encuentran con comparecencia con restricciones.

“No hay igualdad de armas. ¿Cuál es el sustento de la fiscal Carla Cercenarro para poder determinar ello? ¿Por qué se establece esta situación? Creo que los operadores de justicia no deben ser carceleros, no deben dejarse llevar por la política“, agregó.

En esa línea, solicitó que el fiscal Rafael Vela tome el caso de su patrocinado para garantizar la “imparcialidad” del proceso.

Dispuesto a colaborar con una “justicia justa”

Como se recuerda, Pacheco Castillo reapareció el pasado domingo 8 de mayo a través de sus redes sociales y señaló que está dispuesto a colaborar con una justicia que sea “justa”.

A través de su cuenta de Twitter, el exsecretario de Palacio denunció que, debido a la “politización de la justicia”, hoy lo acusan de delitos que no ha cometido. Indicó, además, que no se someterá “a una campaña políticamente dirigida”.

“Esto es algo insólito, solo concebible por la politización de la justicia. Me acusan de delitos que no he cometido. Estoy dispuesto a colaborar con una justicia justa y dentro del Estado de Derecho. Voy a defenderme y nunca me someteré a una campaña políticamente dirigida”, escribió en dicha ocasión.

También te puede interesar: Ministro del Interior: “No en gran cantidad, pero sí se ha reducido la inseguridad”

Más noticias en Exitosa: