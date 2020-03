Britney Spears llama a la huelga y a distribuir la riqueza

Britney Spears ha hecho un llamado a la huelga y la redistribución de la riqueza en los EE.UU. en un post en su cuenta de Instagram. Spears, de 38 años, compartió un gráfico de la escritora Mimi Zhu, que incluía la línea: “Compartiremos la comida y redistribuiremos la riqueza, ¡Huelga!”.

Spears subtituló el gráfico: “La unión traspasa las fronteras” y añadió tres emojis de rosas rojas, un símbolo asociado a la causa socialista. En el post de Zhu se lee: “Durante este tiempo de aislamiento, necesitamos comunicarnos ahora más que nunca. Llama a tus seres queridos, escribe cartas virtuales.

Tecnologías como la comunicación virtual, el streaming y la radiodifusión son parte de nuestra colaboración comunitaria”. “Aprenderemos a besarnos y abrazarnos a través de las ondas de la web Compartiremos la comida y redistribuiremos la riqueza, ¡Huelga! Entenderemos nuestra propia importancia desde los lugares en que estemos. La unión traspasa las fronteras. Todavía podemos estar unidos”.

Camarada Britney Zhu dijo en Twitter que estaba “realmente agradecida” de que Spears hubiera compartido el post y señaló la importancia de dar crédito a los artistas por su trabajo. Un representante de Spears no ofreció ningún comentario. Zhu twiteó: “Al final del día creo que esto es divertido y dulce, y estoy feliz de que mi trabajo la haya conmovido porque me conmovió mucho mientras se desarrollaba – la camarada Britney es un icono y me alegro de que estemos sintonizadas”.